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В РФС рассказали, что Карпин не будет совмещать посты после допуска к турнирам

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, будет ли главный тренер «Ростова» Валерий Карпин совмещать посты после допуска к турнирам.
В РФС рассказали, что Карпин не будет совмещать посты после допуска к турнирам
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Тренер тоже подвергается очень высокой нагрузке. Когда мы вернёмся, логично, что тренер клуба будет только в клубе, а тренер сборной только в сборной. Нет конфликта интересов, никто не может никого обвинить, у всех есть выходные», — цитирует Митрофанова РИА Новости

В последнем туре РПЛ сезона-2022/23 «Ростов» разгромно уступил ЦСКА со счётом 1:4. Из-за поражения подопечные Карпина лишились шансов на попадание в топ-3 по итогам сезона, заняв четвёртое место.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев заявил, что Карпину не идёт на пользу совмещение работы в национальной команде и «Ростове».

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