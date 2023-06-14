Аленичев заявил, что Карпину не идет на пользу совмещение «Ростова» и сборной России

Экс-полузащитник национальной команды Дмитрий Аленичев считает, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину не идёт на пользу совмещение работы в национальной команде и «Ростове».

«Меня не устраивает ситуация, что Валера совмещает. Думаю, это не идёт ему на пользу, несмотря на то, что сборная сейчас редко играет. Всё-таки хочется, чтобы у команды был свой тренер», — цитирует Аленичева РИА Новости.

В последнем туре РПЛ сезона-2022/23 «Ростов» разгромно уступил ЦСКА со счётом 1:4. Из-за поражения подопечные Карпина лишились шансов на попадание в топ-3 по итогам сезона, заняв четвёртое место.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Карпин рассказал, что пожелал бы себе через год.