Голевой пас вратаря Биннингтона помог «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев результативной передачей отметился канадский вратарь Джордан Биннингтон.

После девяти игр «Сент-Луис» набрал девять очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» с 13 баллами занимает третье место на Востоке.

Ранее сообщалось, что нижнекамский «Нефтехимик» поддержал «Сан-Хосе Шаркс» после десяти поражений подряд на старте сезона НХЛ.