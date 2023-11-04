Голевой пас вратаря Биннингтона помог «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев результативной передачей отметился канадский вратарь Джордан Биннингтон.
После девяти игр «Сент-Луис» набрал девять очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» с 13 баллами занимает третье место на Востоке.
Ранее сообщалось, что нижнекамский «Нефтехимик» поддержал «Сан-Хосе Шаркс» после десяти поражений подряд на старте сезона НХЛ.