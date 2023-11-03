«Нефтехимик» поддержал «Сан-Хосе» после десяти поражений на старте сезона в НХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» поддержал «Сан-Хосе Шаркс» после десяти поражений подряд на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Друзья, с нами такое случилось год назад. И мы вышли в плей-офф», — написала пресс-служба нижнекамского клуба в комментариях к публикации «Сан-Хосе» в социальной сети X.



3 ноября «акулы» проиграли «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:10, потерпев десятое поражение со старта сезона НХЛ. В прошлом году «Нефтехимик» начал сезон с десятиматчевой серии поражений.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» проиграл «Ванкуверу» в матче НХЛ.