«Нефтехимик» поддержал «Сан-Хосе» после десяти поражений на старте сезона в НХЛ
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«Друзья, с нами такое случилось год назад. И мы вышли в плей-офф», — написала пресс-служба нижнекамского клуба в комментариях к публикации «Сан-Хосе» в социальной сети X.
3 ноября «акулы» проиграли «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:10, потерпев десятое поражение со старта сезона НХЛ. В прошлом году «Нефтехимик» начал сезон с десятиматчевой серии поражений.
Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» проиграл «Ванкуверу» в матче НХЛ.