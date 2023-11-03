Прокуратура Кобленца завела дело на поддержавшего Палестину Эль-Гази
Генеральная прокуратура немецкого города Кобленц открыла уголовное дело на футболиста. Его обвиняют в разжигании национальной ненависти, сообщает Sport 1 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Третьего ноября стало известно, что «Майнц» расторг контракт с Эль-Гази. Бывший хавбек сборной Нидерландов в социальных сетях осудил Израиль в военном конфликте с Палестиной. Позже 28-летний игрок удалил свой пост и извинился.
Напомним, что Эль-Гази перешёл в «Майнц» в сентябре 2023 года. Он успел сыграть три матча за команду и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Селтик» заблокировал абонементы 200 фанатов за поддержку Палестины.