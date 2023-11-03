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Прокуратура Кобленца завела дело на поддержавшего Палестину Эль-Гази

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У нидерландского полузащитника клуба чемпионата Германии по футболу «Майнц» Анвара Эль-Гази возникли проблемы с законом.

Генеральная прокуратура немецкого города Кобленц открыла уголовное дело на футболиста. Его обвиняют в разжигании национальной ненависти, сообщает Sport 1 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Третьего ноября стало известно, что «Майнц» расторг контракт с Эль-Гази. Бывший хавбек сборной Нидерландов в социальных сетях осудил Израиль в военном конфликте с Палестиной. Позже 28-летний игрок удалил свой пост и извинился.

Напомним, что Эль-Гази перешёл в «Майнц» в сентябре 2023 года. Он успел сыграть три матча за команду и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Селтик» заблокировал абонементы 200 фанатов за поддержку Палестины.

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