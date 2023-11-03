Бышовец считает, что матч с Кубой должна провести молодёжная сборная России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец отреагировал на то, что национальная команда проведёт товарищеский матч с Кубой в Волгограде.

«Я критически отношусь к таким матчам. Игру с Кубой могла бы сыграть не столько национальная команда, сколько команда на будущее, составленная из молодых игроков с перспективой», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Вячеслав Колосков назвал спортивно-политическим событием матч сборных России и Кубы.