Бышовец считает, что матч с Кубой должна провести молодёжная сборная России
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«Я критически отношусь к таким матчам. Игру с Кубой могла бы сыграть не столько национальная команда, сколько команда на будущее, составленная из молодых игроков с перспективой», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».
Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Вячеслав Колосков назвал спортивно-политическим событием матч сборных России и Кубы.