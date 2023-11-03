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Кркич: ни Месси, ни Роналду не могут быть примером для молодёжи

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Бывший игрок «Барселоны» Боян Кркич объяснил, почему не считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду примерами для молодёжи.
Кркич: ни Месси, ни Роналду не могут быть примером для молодёжи
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Luciano Bisbal

«Ни Месси, ни Криштиану, ни Надаль не являются обычными случаями, они не могут быть примером для молодёжи. Они необыкновенны», — цитирует Кркича AS.

30 октября Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. На счету Роналду пять «Золотых мячей».

Ранее президент Бразилии призвал бразильских футболистов брать пример с Месси.

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