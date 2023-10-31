Президент Бразилии призвал бразильских футболистов брать пример с Месси

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси должен служить примером для бразильских игроков. Ему 36 лет, он чемпион мира, он выиграл «Золотой мяч» и так далее. Месси должен быть источником вдохновения для детей», — написал Лула да Силва в социальных сетях.

Это восьмая награда аргентинского нападающего в карьере. До этого Месси признавался лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира.

В топ-4 вошли Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

Ранее Инфантино поздравил Месси с восьмым «Золотым мячом».