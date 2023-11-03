Булыкин считает, что нынешний формат Кубка России неинтересен футболистам

Бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил итоги жеребьёвки 1/4 финала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ), по результатам которой бело-голубые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».

«Какой тут может быть интерес или мотивация, если никто не вылетает из Кубка на стадии четвертьфинала Пути РПЛ? Это не то же самое, что Кубок Германии, в котором не так давно «Бавария» прекратила участие на стадии 1/16 финала. «Динамо» и «Зенит» могут сыграть расслабленно, к примеру 4:4. Хотя такое скорее применительно к «Спартаку». Петербуржцы будут фаворитами, но москвичи способны преподнести сюрприз», — заявил Булыкин RT.

Ранее бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.