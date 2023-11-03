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Масалитин похвалил Юрана за работу на посту главного тренера «Пари НН»

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Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана.
Масалитин похвалил Юрана за работу на посту главного тренера «Пари НН»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Во-первых, тут стоит отметить грамотную работу Юрана. Он сумел выстроить игру команды и подобрать подходящую тактическую схему, во что, самое главное, поверили игроки команды. Да, им не всегда легко, где-то отталкиваются от соперника, но, повторюсь, Сергей Николаевич отталкивается от возможностей своих подопечных, что и приносит им результат, несмотря на статистические показатели», — сказал Масалитин RT.

Ранее Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».

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