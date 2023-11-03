Матч Итогового турнира WTA между Рыбакиной и Соболенко перенесли из-за непогоды
- AP
Встреча несколько раз прерывалась из-за дождя и сильного ветра.
В результате при счёте 6:2, 3:5 было принято решение о переносе игры, которая продолжится в пятницу, 3 ноября.
В группе Бакалар лидирует американка Джессика Пегула. Второе место занимает Соболенко, третье — Рыбакина, четвёртая — гречанка Мария Саккари.
Финал Итогового чемпионата WTA запланирован на 5 ноября.
Ранее тунисская теннисистка Онс Жабер сообщила, что пожертвует призовые за Итоговый турнир WTA на помощь палестинцам.