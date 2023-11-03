RT в Telegram
Подпишись

Матч Итогового турнира WTA между Рыбакиной и Соболенко перенесли из-за непогоды

Короткая ссылка
Матч Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан, перенесли из-за непогоды.
Матч Итогового турнира WTA между Рыбакиной и Соболенко перенесли из-за непогоды
  • AP

Встреча несколько раз прерывалась из-за дождя и сильного ветра.

В результате при счёте 6:2, 3:5 было принято решение о переносе игры, которая продолжится в пятницу, 3 ноября.

В группе Бакалар лидирует американка Джессика Пегула. Второе место занимает Соболенко, третье — Рыбакина, четвёртая — гречанка Мария Саккари.

Финал Итогового чемпионата WTA запланирован на 5 ноября.

Ранее тунисская теннисистка Онс Жабер сообщила, что пожертвует призовые за Итоговый турнир WTA на помощь палестинцам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить