Матч Итогового турнира WTA между Рыбакиной и Соболенко перенесли из-за непогоды

Матч Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан, перенесли из-за непогоды.

Встреча несколько раз прерывалась из-за дождя и сильного ветра.

В результате при счёте 6:2, 3:5 было принято решение о переносе игры, которая продолжится в пятницу, 3 ноября.

В группе Бакалар лидирует американка Джессика Пегула. Второе место занимает Соболенко, третье — Рыбакина, четвёртая — гречанка Мария Саккари.

Финал Итогового чемпионата WTA запланирован на 5 ноября.

Ранее тунисская теннисистка Онс Жабер сообщила, что пожертвует призовые за Итоговый турнир WTA на помощь палестинцам.