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Шатаут Бобровского помог «Флориде» выиграть у «Детройта» в матче НХЛ

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«Флорида Пантерз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 2:0.

Российский защитник гостей Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

Его соотечественник и одноклубник вратарь Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив 22 броска из 22.

После девяти игр «Флорида» набрала 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Детройт» с 13 баллами располагается на четвёртой строчке.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролина Харрикейнз» в матче НХЛ.

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