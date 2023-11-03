Шатаут Бобровского помог «Флориде» выиграть у «Детройта» в матче НХЛ
Встреча проходила на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 2:0.
Российский защитник гостей Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.
Его соотечественник и одноклубник вратарь Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив 22 броска из 22.
После девяти игр «Флорида» набрала 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Детройт» с 13 баллами располагается на четвёртой строчке.
Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролина Харрикейнз» в матче НХЛ.