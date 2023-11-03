Передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Каролину» в матче НХЛ
Встреча проходила на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился результативной передачей.
После десяти игр «Рейнджерс» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Каролина» с 12 баллами располагается на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ.