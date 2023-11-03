Передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Каролину» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился результативной передачей.

После десяти игр «Рейнджерс» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Каролина» с 12 баллами располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ.