Пименов не считает «Локомотив» фаворитом Кубка России по футболу

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов заявил, что московский «Локомотив» вряд ли составит серьёзную конкуренцию главным претендентам на победу в Кубке России по футболу сезона-2023/24.

Можно ли «Локомотив» назвать фаворитом Кубка? Нет, потому что есть и другие команды. «Зенит», например. Тяжело будет выиграть Кубок, потому что остались проблемы в обороне», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

При этом, по мнению экс-форварда «Локо», для железнодорожников групповой этап турнира сложился хорошо. А игра с «Рубином» стала товарищеской, потому что «Локомотив» уже обеспечил себе выход в плей-офф.

«Гости выпустили полностью второй состав, и это сказалось — поражение 0:3. В четвертьфинале без разницы, с кем играть, потому что если ты хочешь победить в Кубке, то побеждать надо всех», — добавил Пименов.

«Локомотив» 1 ноября переиграл дома в матче шестого тура казанский «Рубин» (3:0) и с первого места вышел в плей-офф.

Московский клуб является девятикратным победителем Кубка страны. Это рекорд среди российских команд.

Ранее трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».