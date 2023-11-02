Гладилин: у «Спартака» непременно возникнут проблемы в матче с «Локомотивом»
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«Не сказал бы, что у «Спартака» возникает действительно патовая ситуация в обороне из-за дисквалификации Бабича и травмы Джикии перед матчем с «Локомотивом». Команда пропускала мячи со всеми своими защитниками. Полагаю, что нам предстоит увидеть очередное новое сочетание игроков.
Я бы обратил внимание на то, что трудности возникают именно потому, что состав постоянно меняется, а линия защиты должна быть самой надёжной в команде. С железнодорожниками непременно появятся проблемы: у них крайне хорошие и быстрые футболисты из группы атаки. С таким соперником нужно играть строго и с минимумом ошибок», — заявил Гладилин RT.
Ранее сообщалось, что Промес рассчитывает сыграть с «Локомотивом».