Тренер сборной рассчитывает на участие россиян в ЧЕ по велоспорту
«Мы должны там быть. Мы направили письма в UCI и UEC, отказов пока нет, работаем в этом направлении. Практически у всех, кто надеется из наших ребят там выступить, есть нейтральный статус. Хотим участвовать везде, где это возможно», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».
По его мнению, российские велогонщики хорошо выступили на первенстве мира в Колумбии.
«Не было совершенно никаких проблем ни в том, как нас принимали, ни собственно в процессе соревнований. Всё прошло прекрасно», — добавил Кузнецов.
Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиян к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.
1 ноября стало известно, что UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 36 российским велосипедистам.
ЧЕ-2024 пройдёт с 10 по 14 января.
Ранее UCI подтвердил снятие запрета с велогонщика Савелия Лаптева на выступления в нейтральном статусе.