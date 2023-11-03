Тренер сборной рассчитывает на участие россиян в ЧЕ по велоспорту

Тренер сборной Александр Кузнецов сообщил, что россияне готовятся к выступлению на чемпионате Европы по велоспорту на треке 2024 года в Апелдорне (Нидерланды).

«Мы должны там быть. Мы направили письма в UCI и UEC, отказов пока нет, работаем в этом направлении. Практически у всех, кто надеется из наших ребят там выступить, есть нейтральный статус. Хотим участвовать везде, где это возможно», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

По его мнению, российские велогонщики хорошо выступили на первенстве мира в Колумбии.

«Не было совершенно никаких проблем ни в том, как нас принимали, ни собственно в процессе соревнований. Всё прошло прекрасно», — добавил Кузнецов.

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиян к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

1 ноября стало известно, что UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 36 российским велосипедистам.

ЧЕ-2024 пройдёт с 10 по 14 января.

Ранее UCI подтвердил снятие запрета с велогонщика Савелия Лаптева на выступления в нейтральном статусе.