RT в Telegram
Подпишись

Тренер сборной рассчитывает на участие россиян в ЧЕ по велоспорту

Короткая ссылка
Тренер сборной Александр Кузнецов сообщил, что россияне готовятся к выступлению на чемпионате Европы по велоспорту на треке 2024 года в Апелдорне (Нидерланды).

«Мы должны там быть. Мы направили письма в UCI и UEC, отказов пока нет, работаем в этом направлении. Практически у всех, кто надеется из наших ребят там выступить, есть нейтральный статус. Хотим участвовать везде, где это возможно», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

По его мнению, российские велогонщики хорошо выступили на первенстве мира в Колумбии.

«Не было совершенно никаких проблем ни в том, как нас принимали, ни собственно в процессе соревнований. Всё прошло прекрасно», — добавил Кузнецов.

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил россиян к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

1 ноября стало известно, что UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 36 российским велосипедистам.

ЧЕ-2024 пройдёт с 10 по 14 января.

Ранее UCI подтвердил снятие запрета с велогонщика Савелия Лаптева на выступления в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить