UCI подтвердил снятие запрета с велогонщика Лаптева на выступления в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов (UCI) подтвердил, что снял запрет с Савелия Лаптева на выступление в нейтральном статусе.

«Лаптев теперь имеет право участвовать в соревнованиях со своей командой», — приводит заявление UCI «Матч ТВ».

Напомним, что Международный союз велосипедистов в мае последовал рекомендациям МОК и допустил россиян к выступлениям в соревнованиях в нейтральном статусе.

8 августа стало известно, что велогонщики Евланова, Самусев и Кирильцев получили нейтральный статус от UCI.

Ранее сообщалось, что российские велогонщики отказались от предложений других сборных.