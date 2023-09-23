UCI подтвердил снятие запрета с велогонщика Лаптева на выступления в нейтральном статусе
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«Лаптев теперь имеет право участвовать в соревнованиях со своей командой», — приводит заявление UCI «Матч ТВ».
Напомним, что Международный союз велосипедистов в мае последовал рекомендациям МОК и допустил россиян к выступлениям в соревнованиях в нейтральном статусе.
8 августа стало известно, что велогонщики Евланова, Самусев и Кирильцев получили нейтральный статус от UCI.
Ранее сообщалось, что российские велогонщики отказались от предложений других сборных.