Тюкавин сообщил, что чувствовал давление из-за отсутствия голов за «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что ощущал психологический дискомфорт из-за продолжительной безголевой серии.

«Конечно, спал груз какой-то. Было какое-то давление. Но я не переставал тренироваться, работать над завершением, что и делаю сейчас», — цитирует Тюкавина ТАСС.

«Динамо» победило «Пари НН» и пробилось в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Игра шестого тура в группе D на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина в Москве завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Марцела Лички. Константин Тюкавин отличился на 16-й минуте. Форвард сборной России забил за бело-голубых впервые с 6 августа.

Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России.