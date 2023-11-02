Зверев — о штрафе за домашнее насилие: это полная чушь
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«Я буду оспаривать это решение. Это полная чушь. Любой, у кого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает, что к чему», — приводит слова Зверева The Times.
Напомним, что 19 июля берлинская прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела против 26-летнего спортсмена из-за обвинений в нанесении телесных повреждений. Ольга Шарыпова, бывшая девушка спортсмена, рассказала, что олимпийский чемпион Токио избивал её во время турнира в Шанхае в 2019 году. Позже Зверев отверг обвинения в нанесении телесных повреждений бывшей девушке.
Ранее сообщалось, что Зверева оштрафовали на €450 тыс. за избиение бывшей девушки.