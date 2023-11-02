Алонсо: Галицкий — великий человек
- РИА Новости
«Галицкий всегда с командой. Он доволен местом, которое занимает «Краснодар». Мы упорно работаем, он рад. Галицкий — великий человек. Он всегда с клубом, делает для него всё», — цитирует Алонсо «Чемпионат».
Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.
В настоящий момент клуб лидирует в турнирной таблице, набрав в 13 матчах 28 очков.
Ранее Кордоба рассказал, что в «Краснодаре» думают только о победе в РПЛ.