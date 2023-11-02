Кордоба рассказал, что в «Краснодаре» думают только о победе в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о возможном чемпионстве команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Есть ли вера в чемпионство в этом году? Нет ничего невозможного, мы работаем от матча к матчу, там уже посмотрим. Конечно, есть такая задача, мы работаем, думаем только об этом. Нам нужно продолжать работать концентрированно в том же духе», — цитирует Кордобу ТАСС.

Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в РПЛ. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

В настоящий момент клуб лидирует в турнирной таблице, набрав в 13 матчах 28 очков.

Ранее Василий Уткин заступился за Галицкого после слов Олега Тинькова об игроках «Краснодара».