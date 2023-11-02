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Зиньковский признал, что локтем задел травмированного Джикию

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о травме капитана и защитника красно-белых Георгия Джикии.
Зиньковский признал, что локтем задел травмированного Джикию
  • РИА Новости

«Георгий сказал, что я его локтем ткнул на тренировке. Получается, что я виноват. Не знаю, где и как я мог коснуться. Локти острые? Да, он так и сказал», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

29-летний защитник в девяти матчах за красно-белых в сезоне-2023/24 получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее Черчесов высказал мнение касательно ситуации вокруг защитника Георгия Джикии.

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