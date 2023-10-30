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Черчесов — о ситуации с Джикией: играть должны футболисты, приносящие результат

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Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказал мнение касательно ситуации вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии.
Черчесов — о ситуации с Джикией: играть должны футболисты, приносящие результат
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Есть ли у тренерского штаба «Спартака» конфликт с Джикией? На поле должны играть не болонки, а футболисты, приносящие результат. В таком большом клубе, как «Спартак», невозможно, чтобы не было трений», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

29-летний защитник в девяти матчах за красно-белых в сезоне-2023/24 получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее Черчесов рассказал, что хочет взять паузу в тренерской карьере.

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