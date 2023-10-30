Черчесов: я должен взять паузу в карьере, чтобы сделать следующий шаг с новыми идеями
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«На данный момент я без работы. И что? Я должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать — и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».
Красно-белые по итогам десяти туров с 17 очками занимают восьмое место в турнирной таблице.
Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе к Черчесову.