В «Спартаке» заявили, что не вели переговоров с Черчесовым

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе к бывшему главному тренеру команды Станиславу Черчесову.

«Да, Станислав Саламович — один из лучших тренеров России. Но ни с Черчесовым, ни с кем-либо ещё переговоров не было», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Гендиректор красно-белых не исключил, что тренер с кем-то из совета директоров попил чай.

«Не знаю. Возможно. Я это не контролирую», — сказал он.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».

Ранее в «Спартаке» заявили о большом кредите доверия к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.