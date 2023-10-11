В «Спартаке» заявили о большом кредите доверия к Абаскалю

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, какой кредит доверия у главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«У Гильермо большой кредит доверия. Он продолжает работать», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

По его словам, разговоры о том, что 34-летний испанец находился в одной минуте от отставки в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА, не соответствуют действительности.

«Последний матч был напряжённым. Так же, как и последние несколько игр, где результаты не радовали, но мы продолжаем работать», — сказал он.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин выразил мнение, что полузащитник «Спартака» Хесус Медина спас Абаскаля от отставки после дерби с ЦСКА.