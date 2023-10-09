Аршавин считает, что Медина спас Абаскаля от отставки после дерби с ЦСКА

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина своим голом в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА спас главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля от отставки.

«Думаю, Гильермо был в минуте от отставки. Всё к этому шло: два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас его», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По его мнению, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания в центре поля.

«Абаскаль там пробовал и физически крепких игроков, Зобнина, Мартинса, а также Мойзеса, хотя, по мне, это фланговый игрок, а не центра поля», — сказал он.

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2. 26-летний парагваец забил гол на 97-й минуте игры.

После 11 туров красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие с 17 баллами занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что гол Медины спас «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА.