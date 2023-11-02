Свёнтек: WTA основывается на желании получать всё больше, а не на заботе о нашем здоровье

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свёнтек раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA).

«Некоторые вещи нас не устраивают, и мы хотим изменить расписание на следующий год. У нас будет больше турниров. Это основано на желании получать всё больше и больше, но никак не на заботе о здоровье игроков», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Сегодня экс первая ракетка мира одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA. Она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:0, 7:5.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина назвала теннис худшим спортом в мире.