«Пари НН» будет активно зимой работать на трансферном рынке

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что нижегородская команда планирует значительно усилиться в зимнее трансферное окно.

«Мы сегодня очень активны на трансферном рынке. Мы разработали стратегию, которая не про оглядывание на стыковые матчи, а про рост в верхней части таблицы. Очень активно работать будем в зимнее окно», — цитирует Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

По его словам, по итогам летнего межсезонья в нижегородский клуб пришли 16 новых футболистов.

«Но и будем следить за положительным балансом, чтобы показывать определённую финансовую стабильность внутри клуба», — добавил Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» в матче 13-го тура на своём поле обыграл «Сочи» со счётом 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Николай Калинский. По ходу игры «Сочи» не реализовал два пенальти.

«Пари НН» поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Сочи» — на 16-й позиции (девять очков).

Ранее Александр Точилин заявил, что «Сочи» не хватило удачи в матче с «Пари НН» в РПЛ.