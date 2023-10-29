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Точилин считает, что «Сочи» не хватило удачи в матче с «Пари НН» в РПЛ

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ с «Пари НН».
Точилин считает, что «Сочи» не хватило удачи в матче с «Пари НН» в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Это футбол. В футболе иногда результат бывает необъективным. Качеством игры я доволен. Всё закономерно, в этой игре нам не хватило удачи», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Пари НН» поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Сочи» — на 16-й позиции (девять очков).

Ранее игроки «Пари НН» отпраздновали гол в ворота «Сочи» с картонной фигурой Кирилла Гоцука.

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