Ольховский считает, что Медведев стал хуже играть затяжные матчи

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что Даниилу Медведеву стоит потренировать выносливость.

«Димитров хороший матч провёл, а Даня в таких затяжных матчах уже не так уверенно смотрится. Обидное поражение, но ничего критичного в нём нет», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его мнению, Димитров сыграл неплохо, а Медведев играл необычно, допускал обидные ошибки.

Россиянин проиграл Димитрову со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7).

Призовой фонд турнира составляет €5,8 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев показал неприличный жест зрителям после поражения в Париже.