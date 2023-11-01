Ивич: «Краснодар» заслуженно обыграл «Спартак» в матче Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что победа над московским «Спартаком» в матче групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу придаст уверенности.

«Голы, которые мы забили, не случайные. Этим мы удовлетворены. После 1:0 дали возможность воспользоваться нашими ошибками. В общем, довольны игрой и заслуживали победы», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Сербский специалист также похвалил за проявленный характер своих подопечных, которую «показали хорошую игру».

«Многие игроки выступали после долгого перерыва, им было нелегко адаптироваться к игре, из-за этого допускали ошибки. Нужно понять, что они долго не играли», — добавил Ивич.

Игра шестого тура группы D на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Ивича.

В составе победителей мячи забил Александр Кокшаров (3-я, 61-я минуты). В составе красно-белых отличились Александр Соболев (8-я, пенальти) и Наиль Умяров (45+1). Даниил Денисов (74-я) записал на свой счёт автогол. Гол Соболева (84-я) с пенальти после просмотра VAR был отменён.

«Спартак» (12 очков) досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. Далее в турнирной таблице расположились «Краснодар» (11), «Динамо» (восемь), «Пари НН» (два). Бело-голубые и нижегородцы проведут матч шестого тура 2 ноября.

Ранее сообщалось, что 18-летний Александр Кокшаров в матче со «Спартаком» оформил первый дубль за «Краснодар».