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Просветов дебютирует за «Колорадо» в матче с «Сент-Луисом»

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Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов проведёт первый матч за команду из Денвера в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».

«Просветов появится на льду с первых минут», — цитирует главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара Mile High Hockey.

Просветов был выбран «Аризоной» на драфте НХЛ 2018 года под общим 114-м номером. Россиянин в сезоне-2022/23 в семи матчах одержал четыре победы и потерпел три поражения. «Аризона» не пробилась в плей-офф.

В начале октября стало известно, что «Колорадо» забрал российского вратаря с драфта отказов.

«Эвеланш» примет «Блюз» 2 ноября. Игра начнётся в 4:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Оттава» уволила генменеджера после санкций от НХЛ из-за ситуации с Евгением Дадоновым.

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