Фридман: «Оттава» уволила генменеджера после санкций от НХЛ из-за ситуации с Дадоновым
Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман.
Исполняющим обязанности генменеджера назначен Стив Стейос.
В среду «Оттава» уже была лишена права выбора в первом раунде одного из трёх следующих драфтов НХЛ.
В 2022 году лига признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включён в контракт россиянина с «Оттавой».
Ранее «Даллас» объявил о подписании нового контракта с Дадоновым.