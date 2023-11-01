Фридман: «Оттава» уволила генменеджера после санкций от НХЛ из-за ситуации с Дадоновым

«Оттава» уволила генменеджера Пьера Дориона после санкций от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за ситуации с нападающим Евгением Дадоновым.

Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман.

Исполняющим обязанности генменеджера назначен Стив Стейос.

В среду «Оттава» уже была лишена права выбора в первом раунде одного из трёх следующих драфтов НХЛ.

В 2022 году лига признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включён в контракт россиянина с «Оттавой».

Ранее «Даллас» объявил о подписании нового контракта с Дадоновым.