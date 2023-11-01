Тикнизян заявил, что не следит за своей результативностью

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что больше думает о результатах команды, а не о своей результативности.

«Вообще не слежу за своими голами и результативностью. Для меня важно, чтобы мы побеждали. Если бы я сегодня не забил, но мы выиграли, я бы не расстроился нисколько. Но так как я забил, я немного рад», — цитирует Тикнизяна ТАСС.

По словам футболиста сборной Армении, он рад, что «Локо» занял первое место в группе, поскольку оно даёт преимущество в плане жеребьёвки.

«Мы очень рады, что нам удалось занять первое место, но сейчас мы будем концентрироваться на чемпионате, впереди у нас очень важная игра. Мы не в лучшем турнирном положении, будем это исправлять», — добавил Тикнизян.

Тикнизян в сезоне-2023/24 забил шесть мячей в 18 матчах во всех турнирах.

«Локомотив» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России разгромил казанский «Рубин» (3:0) и обеспечил себе выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» считают важным первое место в группе Кубка России.