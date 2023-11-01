Тикнизян заявил, что не следит за своей результативностью
- РИА Новости
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«Вообще не слежу за своими голами и результативностью. Для меня важно, чтобы мы побеждали. Если бы я сегодня не забил, но мы выиграли, я бы не расстроился нисколько. Но так как я забил, я немного рад», — цитирует Тикнизяна ТАСС.
По словам футболиста сборной Армении, он рад, что «Локо» занял первое место в группе, поскольку оно даёт преимущество в плане жеребьёвки.
«Мы очень рады, что нам удалось занять первое место, но сейчас мы будем концентрироваться на чемпионате, впереди у нас очень важная игра. Мы не в лучшем турнирном положении, будем это исправлять», — добавил Тикнизян.
Тикнизян в сезоне-2023/24 забил шесть мячей в 18 матчах во всех турнирах.
«Локомотив» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России разгромил казанский «Рубин» (3:0) и обеспечил себе выход в плей-офф.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» считают важным первое место в группе Кубка России.