RT в Telegram
Подпишись

Тикнизян заявил, что не следит за своей результативностью

Короткая ссылка
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что больше думает о результатах команды, а не о своей результативности.
Тикнизян заявил, что не следит за своей результативностью
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Вообще не слежу за своими голами и результативностью. Для меня важно, чтобы мы побеждали. Если бы я сегодня не забил, но мы выиграли, я бы не расстроился нисколько. Но так как я забил, я немного рад», — цитирует Тикнизяна ТАСС.

По словам футболиста сборной Армении, он рад, что «Локо» занял первое место в группе, поскольку оно даёт преимущество в плане жеребьёвки.

«Мы очень рады, что нам удалось занять первое место, но сейчас мы будем концентрироваться на чемпионате, впереди у нас очень важная игра. Мы не в лучшем турнирном положении, будем это исправлять», — добавил Тикнизян.

Тикнизян в сезоне-2023/24 забил шесть мячей в 18 матчах во всех турнирах.

«Локомотив» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России разгромил казанский «Рубин» (3:0) и обеспечил себе выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» считают важным первое место в группе Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить