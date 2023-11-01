В «Локомотиве» считают важным первое место в группе Кубка России

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что железнодорожники одержали значимую победу над казанским «Рубином» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.

«Итоги этого матча в целом положительные. Нам важно было занять первое место в группе, для «Локомотива» всегда важно занимать первые места», — цитирует его ТАСС.

При этом Леонченко подчеркнул, что «простых игр вообще не бывает в футболе».

«Сложно было в том плане, что совсем необязательное поражение мы получили в Ростове-на-Дону. Теперь будем заниматься подготовкой к матчу со «Спартаком», — добавил он.

Игра на стадионе «РЖД Арена» в Москве завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Михаила Галактионова. В составе победителей отличились Наир Тикнизян, Антон Миранчук и Владислав Сарвели.

«Локомотив» набрал 13 очков и занимает первое место в группе В. У «Рубина» четыре очка и последняя позиция.

Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России состоится 3 ноября.

Ранее «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.