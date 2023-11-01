В «Локомотиве» считают важным первое место в группе Кубка России
- РИА Новости
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«Итоги этого матча в целом положительные. Нам важно было занять первое место в группе, для «Локомотива» всегда важно занимать первые места», — цитирует его ТАСС.
При этом Леонченко подчеркнул, что «простых игр вообще не бывает в футболе».
«Сложно было в том плане, что совсем необязательное поражение мы получили в Ростове-на-Дону. Теперь будем заниматься подготовкой к матчу со «Спартаком», — добавил он.
Игра на стадионе «РЖД Арена» в Москве завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Михаила Галактионова. В составе победителей отличились Наир Тикнизян, Антон Миранчук и Владислав Сарвели.
«Локомотив» набрал 13 очков и занимает первое место в группе В. У «Рубина» четыре очка и последняя позиция.
Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России состоится 3 ноября.
Ранее «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.