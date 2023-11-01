Камельзон назвал Медведева чувствительным к провокациям зрителей

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон полагает, что перепалка со зрителями могла помешать российскому теннисисту Даниилу Медведеву сконцентрироваться на игре с болгарином Григором Димитровым в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Трудно сказать, что сбило настрой Медведева, то ли физическое состояние, то ли психологическое, тем более была перепалка со зрителями, когда они его освистали. А он очень чувствительный к подобным вещам. Даниил не прощает подобные действия и высказывает своё отношение. Но думаю, что на Итоговом турнире он выложится в полную силу, несмотря ни на что.

Даниил — очень своеобразный игрок, и не нам ему советовать быть скоростнее или менять технику ударов. Я не знаю, есть ли у него вообще слабые места. Его игра — это самобытность, и судить её может только та команда, которая с ним работает», — заявил RT Камельзон.

Ранее Каливод ответил на вопрос, сумеет ли российский теннисист Даниил Медведев показать свою лучшую игру на Итоговом турнире в Турине после его раннего поражения на соревнованиях в Париже.