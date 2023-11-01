Каливод: форма Джоковича увеличивает шансы Медведева на победу в Турине

Заслуженный тренер России Александр Каливод ответил на вопрос, сумеет ли российский теннисист Даниил Медведев показать свою лучшую игру на Итоговом турнире в Турине после его раннего поражения на соревнованиях в Париже.

«Я просто убеждён, что Даниил будет крайне мотивирован на победу в Итоговом турнире в Турине. Сейчас он получил необходимое для себя время на полное восстановление и небольшой отдых. Уверен, что и публика в Италии будет куда достойнее в своём поведении, чем была в Париже», — заявил Каливод RT.

Он считает, что у Медведева есть весомые шансы на победу в соревнованиях:

«Обратите внимание на последние результаты Алькараса, текущая форма Джоковича тоже может быть поставлена под сомнение. Всё это лишь увеличивает возможные шансы Даниила на победу, помимо того, что ему, конечно же, придётся и самому провести колоссальную работу над собой для более уверенного вхождения в турнир», — добавил он.

Ранее Каливод назвал беспредельной наглостью поведение болельщиков на матче Медведева.