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Каливод назвал беспредельной наглостью поведение болельщиков на матче Медведева

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Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от болгарина Григора Димитрова в матче второго круга престижного турнира серии «Мастерс» в Париже.
Каливод назвал беспредельной наглостью поведение болельщиков на матче Медведева
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, мне очень досадно, что Даниил так рано покинул «Мастерс» в Париже. Можно, конечно, допустить, что сейчас у него происходит небольшой спад в форме в связи с проявленной ранее самоотдачей на других больших состязаниях. А возможно, он намеренно не торопится показывать свой максимум, приберегая силы на Итоговый турнир в Турине», — сказал Каливод RT.

Также он высказался о свисте болельщиков с трибун в отношении Медведева:

«Конечно же, Медведева раздражало такое неподобающее поведение публики в его адрес. Он является одним из топовых теннисистов на данный момент, а получает от них такое. Считаю это беспредельной наглостью со стороны парижской публики», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Медведев показал неприличный жест зрителям после поражения в Париже.

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