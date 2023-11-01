Бивол: Бетербиев знает, почему бой всё ещё не состоялся

Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, почему его поединок с обладателем поясов по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым не состоялся.

«Он знает, почему бой всё ещё не состоялся. Не потому, что я не хочу драться с ним. Ему следует поговорить с Top Rank и задать вопрос WBC, Маурисио Сулейману и ESPN. Это вещи вокруг нас, вокруг него и меня. Что же касается меня, то я хочу драться с ним, и дело даже не в нём, по правде сказать, — мне нужны его пояса», — приводит слова Бивола ProBoxTV.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Каллум Смит (29-1) подерётся с Артуром 13 января 2024 года в Квебеке (Канада).

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.

Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее Бивол признался, что расстроен отсутствием боёв.