Беллингем: Месси — один из лучших игроков в истории

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем назвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Месси — невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Он безоговорочно один из лучших футболистов в истории. Он завоевал этот трофей не только благодаря своей игре и победе на чемпионате мира, но и благодаря упорной работе на тренировках», — цитирует Беллингема Sport.es.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2023. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю.

Ранее президент Бразилии призвал бразильских футболистов брать пример с Месси.