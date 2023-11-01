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Камельзон: поражение Медведева от Димитрова может быть связано с работой команды

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от представителя Болгарии Григора Димитрова в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже.
Камельзон: поражение Медведева от Димитрова может быть связано с работой команды
  • Gettyimages.ru

«Это первое поражение Медведева Димитрову. Григор умеет показывать хороший теннис, имеет для этого все навыки и способен обыграть любого спортсмена. Выходя на корт против него, надо выкладываться до последнего и не смотреть, что он уже возрастной спортсмен, — нужно смотреть на его навыки. Для меня Димитров — профессионал чистой воды.

Почему проигрывает Медведев, может сказать только он. С моей точки зрения, что-то не складывается в работе команды. Поражение, конечно, обидное: борешься три часа — и всё впустую. Но он проиграл достойному сопернику, я верю в Даниила — он уникальный игрок», — заявил RT Камельзон.

Ранее Каливод прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от болгарина Григора Димитрова в матче второго круга престижного турнира серии «Мастерс» в Париже.

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