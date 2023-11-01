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Смит: успех Team Spirit на The International принесёт России ещё больше побед

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Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит заявил, что победа Team Spirit на The International 2023 по Dota 2 принесёт стране ещё больше побед.
Смит: успех Team Spirit на The International принесёт России ещё больше побед
  • Gettyimages.ru

«Можно сказать, что лидерство России по количеству спортсменов и команд в плей-офф этого года — результат их прошлой победы. Поэтому я уверен, что второе чемпионство в будущем принесёт нашему региону ещё больше побед», — приводит слова Смита ТАСС.

Напомним, что в финале турнира коллектив из России обыграл Gaimin Gladiators со счётом 3:0.

За победу в соревнованиях полагается денежный приз в размере $1,4 млн.

Ранее сообщалось, что персонажа в Dota 2 переименовали в честь российской команды Team Spirit.

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