Смит: успех Team Spirit на The International принесёт России ещё больше побед
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«Можно сказать, что лидерство России по количеству спортсменов и команд в плей-офф этого года — результат их прошлой победы. Поэтому я уверен, что второе чемпионство в будущем принесёт нашему региону ещё больше побед», — приводит слова Смита ТАСС.
Напомним, что в финале турнира коллектив из России обыграл Gaimin Gladiators со счётом 3:0.
За победу в соревнованиях полагается денежный приз в размере $1,4 млн.
Ранее сообщалось, что персонажа в Dota 2 переименовали в честь российской команды Team Spirit.