Смит: успех Team Spirit на The International принесёт России ещё больше побед

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит заявил, что победа Team Spirit на The International 2023 по Dota 2 принесёт стране ещё больше побед.

«Можно сказать, что лидерство России по количеству спортсменов и команд в плей-офф этого года — результат их прошлой победы. Поэтому я уверен, что второе чемпионство в будущем принесёт нашему региону ещё больше побед», — приводит слова Смита ТАСС.

Напомним, что в финале турнира коллектив из России обыграл Gaimin Gladiators со счётом 3:0.

За победу в соревнованиях полагается денежный приз в размере $1,4 млн.

Ранее сообщалось, что персонажа в Dota 2 переименовали в честь российской команды Team Spirit.