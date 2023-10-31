Персонажа в Dota 2 переименовали в честь российской команды Team Spirit

Valve переименовала персонажа Dota 2 в честь российской команды Team Spirit, победившей на The International 2023.

Персонаж Spirit Breaker теперь именуется Team Spirit Breaker. Это один из лучших героев, на котором играет Магомед Collapse Халилов.

Напомним, что в финале турнира коллектив из России обыграл Gaimin Gladiators со счётом 3:0.

За победу в соревнованиях полагается денежный приз в размере $1,4 млн.

Ранее Дмитрий Смит заявил, что выход Team Spirit в суперфинал чемпионата мира по Dota 2 является успешным результатом.