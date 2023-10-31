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Персонажа в Dota 2 переименовали в честь российской команды Team Spirit

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Valve переименовала персонажа Dota 2 в честь российской команды Team Spirit, победившей на The International 2023.
Персонажа в Dota 2 переименовали в честь российской команды Team Spirit
  • Gettyimages.ru
  • © Smederevac

Персонаж Spirit Breaker теперь именуется Team Spirit Breaker. Это один из лучших героев, на котором играет Магомед Collapse Халилов.  

Напомним, что в финале турнира коллектив из России обыграл Gaimin Gladiators со счётом 3:0.

За победу в соревнованиях полагается денежный приз в размере $1,4 млн.

Ранее Дмитрий Смит заявил, что выход Team Spirit в суперфинал чемпионата мира по Dota 2 является успешным результатом.

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