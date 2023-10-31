Персонажа в Dota 2 переименовали в честь российской команды Team Spirit
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Персонаж Spirit Breaker теперь именуется Team Spirit Breaker. Это один из лучших героев, на котором играет Магомед Collapse Халилов.
Напомним, что в финале турнира коллектив из России обыграл Gaimin Gladiators со счётом 3:0.
За победу в соревнованиях полагается денежный приз в размере $1,4 млн.
Ранее Дмитрий Смит заявил, что выход Team Spirit в суперфинал чемпионата мира по Dota 2 является успешным результатом.