Смит считает удачным выступление Team Spirit на чемпионате мира — 2023
«Результаты исключительно положительные, ребята из Team Spirit сейчас в шаге от второй победы в турнире. Таким достижением сейчас может похвастаться только одна команда», — цитирует Смита «Спорт-Экспресс».
Он признался, что будет очень рад, если российская команда войдет в элитный клуб двукратных чемпионов The International.
Суперфинал турнира состоится 30 октября. Team Spirit выиграла ЧМ-2021.
Ранее сообщалось, что сборная России стала победителем Открытых киберспортивных студенческих игр.