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Смит считает удачным выступление Team Spirit на чемпионате мира — 2023

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Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит заявил, что выход Team Spirit в суперфинал чемпионата мира по игре Dota 2 — The International 2023 — является успешным результатом.

«Результаты исключительно положительные, ребята из Team Spirit сейчас в шаге от второй победы в турнире. Таким достижением сейчас может похвастаться только одна команда», — цитирует Смита «Спорт-Экспресс».

Он признался, что будет очень рад, если российская команда войдет в элитный клуб двукратных чемпионов The International.

Суперфинал турнира состоится 30 октября. Team Spirit выиграла ЧМ-2021.

Ранее сообщалось, что сборная России стала победителем Открытых киберспортивных студенческих игр.

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