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Сборная России стала победителем Открытых киберспортивных студенческих игр

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Сборная России завоевала золотые медали Открытых киберспортивных студенческих игр по дисциплине Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) в Москве.
Сборная России стала победителем Открытых киберспортивных студенческих игр
  • Gettyimages.ru
  • © zeljkosantrac

Россияне победили команду Белоруссии в финале турнира со счётом 2-0.

Победители соревнований получили 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Team Spirit вышла в гранд-финал The International 2023 по Dota 2.

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