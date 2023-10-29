Сборная России стала победителем Открытых киберспортивных студенческих игр
Сборная России завоевала золотые медали Открытых киберспортивных студенческих игр по дисциплине Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) в Москве.
- Gettyimages.ru
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Россияне победили команду Белоруссии в финале турнира со счётом 2-0.
Победители соревнований получили 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Team Spirit вышла в гранд-финал The International 2023 по Dota 2.
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