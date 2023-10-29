Сборная России стала победителем Открытых киберспортивных студенческих игр

Сборная России завоевала золотые медали Открытых киберспортивных студенческих игр по дисциплине Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) в Москве.

Россияне победили команду Белоруссии в финале турнира со счётом 2-0.

Победители соревнований получили 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Team Spirit вышла в гранд-финал The International 2023 по Dota 2.