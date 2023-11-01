Тутберидзе: программа, получившая «отзвук» от зрителя — олимпийская короткая Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что последняя программа, которая для неё получила эмоциональный «отзвук» от зрителей, была короткая Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Когда ставишь программу, важно получить «отзвук» от зрителя. Последняя программа, которая для меня получила такой «отзвук» — это олимпийская короткая программа Камилы Валиевой.

Мне иногда кажется, что наши дети порой немножко даже не понимают, что они катают. Когда удается объяснить через их жесты, как это надо почувствовать, отпустить, тогда это достанет до зрителя», — приводит слова Тутбридзе «Коммент.шоу».

В олимпийский сезон Валиева выступала в короткой программе под композицию «In Memoriam» в исполнении Кирилла Рихтера.

Ранее Тутберидзе рассказала о тренировках олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые были необходимы для того, чтобы она была в своей лучшей форме.