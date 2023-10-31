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Тутберидзе: если бы у Загитовой не было строгого режима, она не была бы в топе

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о тренировках олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые были необходимы для того, чтобы она была в своей лучшей форме.
Тутберидзе: если бы у Загитовой не было строгого режима, она не была бы в топе
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Для того, чтобы кататься так, как она каталась на Олимпиаде, после этого всё-таки она уже немного не в той форме была, она приходила на каток в восемь утра и уходила в девять-десять вечера. Она полтора часа ОФП занималась, потом хореография, потом лёд, потом растяжки, потом опять зал, потом лёд, потом опять ОПФ и заминка.

В таком режиме она прожила полтора года для того, чтобы быть в топах. Если бы не было такого режима, она бы не была», — приводит слова Тутберидзе «Коммент.Шоу».

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Помимо Олимпийских игр она выиграла чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее Загитова опубликовала видео с занятий по актёрскому мастерству.

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