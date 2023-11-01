Журова: миру начинают надоедать неуважительные демонстрации украинских спортсменов

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение украинских игроков мини-футбольного клуба «Хит» не пожимать руку российскому нападающему «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов.

«Полагаю, что всем в мире уже начинают надоедать неуважительные демонстрации со стороны украинских спортсменов. Их поступки не имеют ничего общего с нормальными человеческими отношениями», — сказала Журова RT.

Она привела в пример инцидент, который произошёл летом с российской фехтовальщицей Анной Смирновой.

«Мы хорошо помним историю с нашей Смирновой на турнире в Милане: соперница с Украины не пожала ей руку. Теперь, как я понимаю, на рассмотрении находится новый регламент, где фехтовальщикам будет достаточно лишь касания оружием в качестве приветствия друг друга. Партнёры Антона по команде решили поддержать своего товарища, увидев неуважение к нему. В любом случае, как мне кажется, с такими инцидентами пора начинать разбираться», — отметила она.

Однако Журова сомневается, что примеру «Спортинга» могут последовать по всему миру.

«Тут всё зависит от каждой конкретной страны. Испания и Португалия сейчас достаточно активно сотрудничают с Россией и оказывают нам содействие по развитию такого спорта, как падел-теннис. Даже в Европе ещё есть такие государства, которые стараются не смешивать политику и соревнования», — сказала депутат.

Ранее Журова заявила, что Франции придётся запросить помощь для организации безопасности на Олимпиаде.