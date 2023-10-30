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Журова считает, что Франции придётся запросить помощь для организации безопасности на Олимпиаде

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Депутат Государственной думы России Светлана Журова высказалась о возможных проблемах Франции по организации безопасности на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на фоне нападения болельщиков «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем 10-го тура Лиги 1.
Журова считает, что Франции придётся запросить помощь для организации безопасности на Олимпиаде
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«На мой взгляд, Франция примет совершенно другие меры по организации безопасности на Олимпийских играх в 2024 году, чем она это делает в своём футбольном первенстве. Скорее всего, ей даже придётся запросить помощь, в чём ей, безусловно, окажут содействие. Но поймите, Олимпиада всегда проходит с более сдержанными эмоциями у болельщиков. Там нет такого принципиального соперничества между командами.

Основное внимание будет уделено безопасности спортсменов. Думаю, поэтому Париж и настаивает на том, чтобы приехало как можно меньше представителей России, опасаясь не справиться с возможной агрессией в отношении россиян», — сказала Журова RT.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».

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